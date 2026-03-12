Россия не намерена поддерживать отношения с Владимиром Зеленским и готова контактировать только с будущим легитимным президентом Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Алексей Чепа.

Поводом для комментария стали слова Зеленского о том, что личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным не должны мешать подписанию мирного соглашения. Украинский политик подчеркнул, что готов договариваться независимо от симпатий.

Чепа отметил, что ситуация на фронте для Киева складывается тяжёлая, и затягивание переговоров ведёт к новым потерям. По его мнению, Зеленский это осознаёт и потому ищет контакта с Москвой.

«Нам не нужна дружба с [Зеленским], потому что мы понимаем, кто он такой. Тем более Зеленский возомнил себя каким-то мессией. Президент, который легитимно будет избран украинским народом, с ним мы будем контактировать. А Зеленский, я думаю, это не та фигура, которая достойна украинского народа», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский признал, что испытывает неприязнь к Владимиру Путину. По словам главы киевского режима, они ненавидят друг друга.