12 марта, 09:59

Зеленский признал, что испытывает неприязнь к Путину

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский заявил, что испытывает неприязнь к российскому лидеру Владимиру Путину и в этом отношении согласен с мнением президента США Дональда Трампа. Об этом он высказал в интервью изданию Politico.

«Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом отношении Трамп прав. Но не во всём», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп выступил с критикой украинского руководства и назвал Зеленского ключевой преградой для мирного урегулирования конфликта. По его словам, позиция Киева противоречит подходу Кремля. Трамп отметил, что российский лидер демонстрирует готовность к заключению сделки, тогда как действия украинской стороны усложняют переговорный процесс. Также глава Белого дома отметил, что между Путиным и Зеленским сохраняется «огромная ненависть».

    avatar