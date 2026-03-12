Силы ПВО России за 5 часов сбили 20 украинских дронов

Сегодня, 12 марта, 7:00 до 14:00 мск средствами противовоздушной обороны России было перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По регионам ситуация выглядит так: 10 дронов — над Белгородской областью, 5 — над Курской, 2 — над Краснодарским краем, по одному — над Брянской областью, Крымом и акваторией Азовского моря. Все цели были поражены дежурными средствами ПВО в рамках охраны воздушного пространства страны.

Ранее сообщалось, что попытка удара по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае была пресечена. Объект является ключевым узлом газопровода «Турецкий поток», обеспечивающим транспортировку топлива. Инцидент произошёл в ночь на 12 марта: киевский режим направил ударные дроны самолётного типа в район населённого пункта Гай-Кодзор.