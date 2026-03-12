Военэксперт объяснил, почему Украине не страшна остановка поставок оружия из США

Приостановка американской военной помощи не станет фатальной для Киева. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт напомнил, что значительная часть вооружений поступает на Украину именно из европейских стран. В случае заминки из-за океана европейцы постараются оперативно нарастить собственные поставки, чтобы закрыть образовавшуюся брешь.

К тому же, по словам Кнутова, говорить о полном прекращении помощи из Вашингтона пока преждевременно. Буквально накануне появилась информация о передаче радиолокационной станции с круговым обзором. Так что надежды на резкое ухудшение положения ВСУ в связи с событиями на Ближнем Востоке могут не оправдаться.

Другое дело — дефицит конкретных видов вооружений. Ракеты для систем Patriot, скорее всего, теперь пойдут на нужды Израиля. Если Тель-Авив завязнет в затяжном конфликте, эти боеприпасы станут там критически необходимы. Киеву в таком случае придётся рассчитывать только на европейские запасы.

Ранее сообщалось, что для Украины конфликт США с Ираном обернулся серьёзной проблемой. По данным Politico, американцы активно расходуют ракеты, которые могли бы пойти на помощь Киеву. Речь идёт о дефицитных и дорогостоящих боеприпасах для ПВО, без которых Украина рискует остаться беззащитной перед российскими баллистическими ракетами.