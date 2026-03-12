Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 12:50

Военэксперт объяснил, почему Украине не страшна остановка поставок оружия из США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Приостановка американской военной помощи не станет фатальной для Киева. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт напомнил, что значительная часть вооружений поступает на Украину именно из европейских стран. В случае заминки из-за океана европейцы постараются оперативно нарастить собственные поставки, чтобы закрыть образовавшуюся брешь.

К тому же, по словам Кнутова, говорить о полном прекращении помощи из Вашингтона пока преждевременно. Буквально накануне появилась информация о передаче радиолокационной станции с круговым обзором. Так что надежды на резкое ухудшение положения ВСУ в связи с событиями на Ближнем Востоке могут не оправдаться.

Другое дело — дефицит конкретных видов вооружений. Ракеты для систем Patriot, скорее всего, теперь пойдут на нужды Израиля. Если Тель-Авив завязнет в затяжном конфликте, эти боеприпасы станут там критически необходимы. Киеву в таком случае придётся рассчитывать только на европейские запасы.

Politico: Зеленский рискует потерять союзников из-за резкой риторики лидеров ЕС
Politico: Зеленский рискует потерять союзников из-за резкой риторики лидеров ЕС

Ранее сообщалось, что для Украины конфликт США с Ираном обернулся серьёзной проблемой. По данным Politico, американцы активно расходуют ракеты, которые могли бы пойти на помощь Киеву. Речь идёт о дефицитных и дорогостоящих боеприпасах для ПВО, без которых Украина рискует остаться беззащитной перед российскими баллистическими ракетами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar