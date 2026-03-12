И капусту рубить, и шашкой владеть: Подмосковная казачка вернула к жизни традиции трёхвековой давности

Потомственная казачка из подмосковной Электростали смогла отследить родословную до самого начала XVIII века и теперь занимается сохранением и популяризаторством своей культуры в Московской области. Наталья Плиско рассказала порталу «Российское казачество», что первые упоминания датируются 1703 годом, когда её предок писал челобитную атаману с просьбой о создании станицы на слиянии Калитвы и Северского Донца — нынешнего донского города Белая Калитва.

Информацию об этом Наталья прочитала в статье районной ростовской газеты, которую, как оказалось, писал её дальний родственник. Сама девушка верна многовековым казачьим традициям, много сил уделяет их изучению и сохранению, и хочет передать знания потомкам. Часть культуры Наталья получила от бабушки.

«Бабушка учила со мной молитвы, показывала, как катать лапшу и рубить капусту», — поделилась Плиско.

Наталья довольно быстро научилась фланкировать и теперь даже выступает на соревнованиях. В Электростали она создала молодёжный казачий центр «Бекет», где молодое поколение учат родной культуре, в том числе самообороне, троеборью и огневой подготовке. За свою деятельность Плиско даже была удостоена благодарности от атамана Центрального казачьего войска.