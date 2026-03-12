Владимир Путин
Регион
12 марта, 13:21

И капусту рубить, и шашкой владеть: Подмосковная казачка вернула к жизни традиции трёхвековой давности

Потомственная казачка из Подмосковья отследила родословную до 1703 года

Наталья Плиско. Обложка © kazachestvo.ru

Потомственная казачка из подмосковной Электростали смогла отследить родословную до самого начала XVIII века и теперь занимается сохранением и популяризаторством своей культуры в Московской области. Наталья Плиско рассказала порталу «Российское казачество», что первые упоминания датируются 1703 годом, когда её предок писал челобитную атаману с просьбой о создании станицы на слиянии Калитвы и Северского Донца — нынешнего донского города Белая Калитва.

Информацию об этом Наталья прочитала в статье районной ростовской газеты, которую, как оказалось, писал её дальний родственник. Сама девушка верна многовековым казачьим традициям, много сил уделяет их изучению и сохранению, и хочет передать знания потомкам. Часть культуры Наталья получила от бабушки.

«Бабушка учила со мной молитвы, показывала, как катать лапшу и рубить капусту», — поделилась Плиско.

Наталья довольно быстро научилась фланкировать и теперь даже выступает на соревнованиях. В Электростали она создала молодёжный казачий центр «Бекет», где молодое поколение учат родной культуре, в том числе самообороне, троеборью и огневой подготовке. За свою деятельность Плиско даже была удостоена благодарности от атамана Центрального казачьего войска.

Казачья бригада имени Платова стала основной ударной силой на Северском направлении
Напомним, немало казачек принимают непосредственное участие в спецоперации. Они служат в медицинских подразделениях, работают поварами и в тылу. А в одной из разведбригад уже несколько лет служит казачка с позывным Счастье, которую вспоминают только добрым словом. Известно, что родину защищают до 900 женщин этого сословия.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Матвей Константинов
