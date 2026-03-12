«Движение в сторону кончины мира»: В РПЦ объяснили, является ли потомок Эпштейна Антихристом

Ребёнок американского финансиста Джеффри Эпштейна, о котором ранее писали зарубежные СМИ, не может считаться Антихристом с точки зрения христианского учения. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал протоиерей Виталий Рыбаков, клирик храма Скоропослушницы в городе Рыбное.

Ребёнок Эпштейна (или его рукотворный клон), несомненно, будет носить в себе задатки порочности своего отца и даже превзойти его в этом. Но в разряд Антихриста он, конечно, не взойдёт. Дело в том, что, по христианскому учению, Антихрист станет воплощением пороков не какого-то конкретного человека, а человечества в целом. Станет как бы продуктом разложения этого общества, итогом последних десятилетий, а может быть, и веков, бытия последнего на Земле общества людей. Виталий Рыбаков Клирик храма Скоропослушницы города Рыбное

Священник подчеркнул, что, согласно христианскому пониманию, появление Антихриста связано с масштабным нравственным кризисом общества. В Священном Писании говорится, что одним из признаков последних времён станет «умножение беззаконий» и угасание любви между людьми. Пока же, отметил он, говорить о полном духовном разложении человечества преждевременно.

«Вне всякого сомнения, такие, как Эпштейн, люди приближают пришествие Антихриста, так как сказано: «За умножение беззаконий иссякнет любовь у многих». Этот факт, сам собою, свидетельствует о движении в сторону кончины мира и предваряющем её воплощении и воцарении Антихриста. Но мы то видим, что любовь ещё не угасла в людях окончательно. По крайней мере, в нашем, российском обществе», — резюмировал протоиерей.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн мог быть отцом ребёнка одной из своих жертв. По данным СМИ, сам финансист якобы упоминал об этом и демонстрировал фотографии женщины с малышом в своём особняке в Нью-Йорке. Журналисты также писали о его интересе к идеям «улучшения человеческой популяции» с помощью генетики и технологий.