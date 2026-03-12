Украины захотела накрыться аналогом израильского «Железного купола»

Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, аналогичной израильскому «Железному куполу». Об этом сообщил заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

Новая система будет отличаться от израильской, так как полностью прикрыть территорию страны дорогими комплексами типа Patriot или IRIS‑T невозможно. По словам Елизарова, уже определены четыре ключевых компонента будущего «купола», и разработка системы ведётся строго по утверждённому плану.

Ранее сообщалось, что украинские военные впервые использовали новый американский ударный беспилотник при атаке на Донецк. В результате удара пострадали жилой дом, линия электропередачи и производственное помещение. По фрагментам на месте можно предположить, что использовался БПЛА самолётного типа, известный под названием Hornet.