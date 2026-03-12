Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Европе начинают иначе воспринимать украинского лидера. Своим мнением она поделилась в социальной сети X.

«ЕС начал замечать, что с господином Зеленским что-то не так. Я не думала, что это произойдёт. В течение многих лет они терпели его возмутительное поведение, которое привело к серьёзному ущербу для демократии, почти уничтожило экономику Украины, привело к огромной коррупции и нарушениям прав человека», — написала Мендель.

Бывшая сотрудница офиса президента также заявила, что Зеленский нередко перекладывал ответственность за проблемы на других — от западных партнёров до украинских беженцев и журналистов, которые писали о коррупции в его окружении. Она допустила, что ужесточение риторики со стороны европейских политиков может быть связано с тем, что у ЕС возникают сложности с дальнейшим финансированием конфликта.

Ранее в Госдуме заявляли, что России не нужна дружба с Зеленским. Поводом для комментария стали слова Зеленского о том, что личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным не должны мешать подписанию мирного соглашения.