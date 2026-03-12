Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 13:49

«С ним что-то не так»: Экс-сотрудница офиса Зеленского выступила с заявлением

Мендель: В Евросоюзе начали замечать проблемы в поведении Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Европе начинают иначе воспринимать украинского лидера. Своим мнением она поделилась в социальной сети X.

«ЕС начал замечать, что с господином Зеленским что-то не так. Я не думала, что это произойдёт. В течение многих лет они терпели его возмутительное поведение, которое привело к серьёзному ущербу для демократии, почти уничтожило экономику Украины, привело к огромной коррупции и нарушениям прав человека», — написала Мендель.

Бывшая сотрудница офиса президента также заявила, что Зеленский нередко перекладывал ответственность за проблемы на других — от западных партнёров до украинских беженцев и журналистов, которые писали о коррупции в его окружении. Она допустила, что ужесточение риторики со стороны европейских политиков может быть связано с тем, что у ЕС возникают сложности с дальнейшим финансированием конфликта.

Захарова предрекла Зеленскому бесславный финал из-за его наполеоновских планов
Захарова предрекла Зеленскому бесславный финал из-за его наполеоновских планов

Ранее в Госдуме заявляли, что России не нужна дружба с Зеленским. Поводом для комментария стали слова Зеленского о том, что личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным не должны мешать подписанию мирного соглашения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar