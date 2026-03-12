Замыслы Владимира Зеленского по тотальному пополнению рядов ВСУ обернутся для него политической катастрофой и бесславным финалом. Такой прогноз на брифинге для журналистов озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Режим Зеленского ужесточает методы принудительной мобилизации на Украине в попытке рекрутировать дополнительно несколько сотен тысяч человек. Да, планы, конечно, у Зеленского наполеоновские, но и судьба у него будет такая же, бесславная», — сказала она.

По словам Захаровой, киевские власти перешли к силовым методам охоты на людей, выволакивая мужчин прямо из жилья и отправляя их на убой. Она акцентировала внимание на том, что главная задача нынешней украинской власти — любой ценой освоить западные транши, жертвуя собственными гражданами.

Дипломат также отметила, что с февраля механизмы защиты для военнообязанных практически исчезли: процесс бронирования вновь стал бюрократически запутанным и долгим. Между истечением старого срока и утверждением нового образовался временной промежуток, делающий людей беззащитными перед действиями структур, которые Захарова охарактеризовала как «людоловские ячейки».

Представитель МИД сослалась на данные украинских соцсетей, согласно которым число дезертиров достигает миллиона человек. На этом фоне некомплект в строевых частях превышает 50%, из-за чего в штурмы вынуждены идти специалисты ПВО, сапёры и даже бойцы распущенного «интернационального легиона».