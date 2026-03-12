Новый верховный лидер Ирана пообещал сохранить блокаду Ормузского пролива

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что страна должна сохранять возможности для блокировки Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника. Об этом говорится в его заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией Ирана.

«Безусловно, следует продолжать использование рычага блокирования Ормузского пролива. Проводятся также исследования по открытию других фронтов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удары по двум судам, шедшим под флагами Либерии и Таиланда, при попытке пересечь Ормузский пролив. Экипажи кораблей не отреагировали на предупреждения военно-морских сил Ирана.