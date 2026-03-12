Владимир Путин
12 марта, 14:02

Новый верховный лидер Ирана пообещал сохранить блокаду Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что страна должна сохранять возможности для блокировки Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника. Об этом говорится в его заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией Ирана.

«Безусловно, следует продолжать использование рычага блокирования Ормузского пролива. Проводятся также исследования по открытию других фронтов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удары по двум судам, шедшим под флагами Либерии и Таиланда, при попытке пересечь Ормузский пролив. Экипажи кораблей не отреагировали на предупреждения военно-морских сил Ирана.

