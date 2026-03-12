Владимир Путин
Регион
12 марта, 14:06

Новый верховный лидер Ирана дал пояснения по поводу ударов по странам Ближнего Востока

Обложка © ТАСС / AP

Тегеран подтверждает курс на сохранение добрососедских отношений со странами региона, ограничивая военные действия исключительно ударами по объектам Соединённых Штатов. Такая позиция была озвучена в первом официальном обращении нового верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи, которое транслировалось государственными СМИ.

«Недавно мы ударили по военным базам США, и, как мы и предупреждали, не совершая нападений на соседние страны, мы лишь атаковали эти базы», — отметил он.

Верховный лидер Ирана дал понять, что Тегеран готов и впредь прибегать к подобной тактике, если этого потребуют обстоятельства. При этом он подтвердил приверженность политике добрососедства и партнёрских связей с государствами Ближнего Востока.

Иран сможет отбиться от США только по «вьетнамскому сценарию», заявил политолог
Напомним, Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, поразив в том числе зенитные комплексы Patriot. Целями стали объекты «Мохаммад аль-Ахмад» и «Али аль-Салем». В заявлении Корпуса стражей исламской революции уточняется, что под обстрел попали системы ПВО, склады снаряжения и жилые модули, где размещались американские военнослужащие.

Вероника Бакумченко
