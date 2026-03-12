Новый верховный лидер Ирана дал пояснения по поводу ударов по странам Ближнего Востока

Тегеран подтверждает курс на сохранение добрососедских отношений со странами региона, ограничивая военные действия исключительно ударами по объектам Соединённых Штатов. Такая позиция была озвучена в первом официальном обращении нового верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи, которое транслировалось государственными СМИ.

«Недавно мы ударили по военным базам США, и, как мы и предупреждали, не совершая нападений на соседние страны, мы лишь атаковали эти базы», — отметил он.

Верховный лидер Ирана дал понять, что Тегеран готов и впредь прибегать к подобной тактике, если этого потребуют обстоятельства. При этом он подтвердил приверженность политике добрососедства и партнёрских связей с государствами Ближнего Востока.

Напомним, Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, поразив в том числе зенитные комплексы Patriot. Целями стали объекты «Мохаммад аль-Ахмад» и «Али аль-Салем». В заявлении Корпуса стражей исламской революции уточняется, что под обстрел попали системы ПВО, склады снаряжения и жилые модули, где размещались американские военнослужащие.