Иран сможет отбиться от США только по «вьетнамскому сценарию», заявил политолог

У Ирана нет шансов победить США в открытом противостоянии, но он может заставить Вашингтон увязнуть в войне по «вьетнамскому сценарию». Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал военный эксперт Антон Трутце.

По словам аналитика, единственная реальная стратегия для Тегерана — сделать издержки конфликта для Америки настолько высокими, чтобы политическая выгода от продолжения боевых действий перестала их оправдывать.

Трутце подчеркнул, что не стоит рассчитывать на истощение ресурсов США. По его словам, у Вашингтона предостаточно бомб и денег для ведения войны.

«Нужно так воевать, чтобы для более сильного противника издержки войны, прямые и косвенные, были больше, нежели политические выгоды от её продления», — резюмировал эксперт.

Ранее Иран нанёс удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, поразив в том числе зенитные комплексы Patriot. Целями стали объекты «Мохаммад аль-Ахмад» и «Али аль-Салем». В заявлении Корпуса стражей исламской революции уточняется, что под обстрел попали системы ПВО, склады снаряжения и жилые модули, где размещались американские военнослужащие.