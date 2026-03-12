Родственников террориста из «Крокуса» не стали лишать российского гражданства

Военный суд 2-го Западного округа не стал рассматривать вопрос о лишении российского гражданства Исроила Исломова и его сыновей Диловара и Аминчона, которые являются родственниками Шамсидина Фаридуни*, одного из осужденных за теракт в «Крокус Сити Холле». По словам адвоката потерпевших Даниэля Готье, суд просто проигнорировал этот аспект в своем вердикте, не передав соответствующую информацию в миграционную службу, что фактически закрывает вопрос о лишении гражданства.

«Во время оглашения окончательного решения в четверг в части лишения гражданства проплакавшего [все время оглашения приговора] на скамье подсудимых Исроила Исломова и его сыновей, о чем в том числе просило гособвинение, военный суд вообще ничего не сказал», — передаёт ТАСС слова адвоката.

Защитник обратил внимание на то, что в ходе судебных прений обвинение также ходатайствовало о лишении российского гражданства Алишера Касимова*, приговорённого к пожизненному заключению. Однако, как отметил адвокат, суд принял решение о конфискации его жилого помещения в пользу государства. Братья Исломовы* приговорены к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы.

Напомним, 12 марта четверых исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам. Пожизненное также получили ещё 11 фигурантов дела. Суд счёл их пособниками исполнителей теракта. Кроме того, ещё четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.

