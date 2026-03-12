Москалькова рассказала об условиях для украинских заключённых в России

Граждане Украины, которые попали в российские СИЗО и колонии из-за дел, связанных с противодействием спецоперациальной военной операции, в основном хорошо отзываются об условиях содержания. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на коллегии ФСИН.

«В большинстве случаев они говорят о том, что им были предоставлены достойные условия», — сказала она.

Как уточнила омбудсмен, у осужденных и задержанных есть возможность гулять, читать книги, носить одежду по погоде, им также выдают постельное белье и кормят.

Москвалькова также подчеркнула, что эти люди могут говорить откровенно, потому что опросы проходят уже после пересечения границы, на территории Белоруссии, куда их привозят для обмена.

Но есть и моменты, которые, по мнению Москальковой, стоит улучшить. Например, украинцы не могут работать, пока находятся в учреждениях — некоторые уже два, три, а то и четыре года. И не везде у них есть радио или доступ к новостям. Это, считает омбудсмен, важно и с точки зрения прав, и просто по-человечески.

Ранее стало известно о проведении очередного обмена военнопленными с украинской стороной. В ходе процедуры из украинского плена были возвращены 300 российских военнослужащих, а взамен Киеву передали 300 бойцов ВСУ. После обмена освобождённые солдаты направились к местам дислокации для отдыха и прохождения медицинской реабилитации.