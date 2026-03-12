Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
12 марта, 14:16

В Подмосковье задержали 19-летнего подозреваемого в попытке поджога машины ГАИ

Обложка © Life.ru

В Сергиевом Посаде задержали 19-летнего жителя Саратова, которого подозревают в попытке поджога служебного автомобиля Госавтоинспекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МВД.

По предварительным данным, молодой человек действовал по указанию неизвестного, с которым общался через мессенджер. Для этого он приехал в город на электричке.

Как утверждают в полиции, после приезда юноша купил металлическую канистру и заправил её бензином на АЗС. Затем он направился к зданию местного отдела ГИБДД и начал следить за патрульными машинами.

Вскоре к нему подошли сотрудники Госавтоинспекции. После этого подозреваемого задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ о теракте. Сейчас молодой человек арестован.

В МВД также заявили, что задержанный признался: ранее он несколько раз забирал деньги у обманутых людей, переводил их в криптовалюту и отправлял кураторам. Личности возможных соучастников устанавливаются.

Напомним, подросток поджёг АЗС в Санкт-Петербурге. Сотрудники оперативно справились с огнём и не допустили взрыва. Сообщалось, что виновник инцидента мог пойти на преступление под влиянием мошенников.

