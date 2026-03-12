Москвич получил трёхмиллионный штраф после покупки авто за границей

Житель Москвы Яков купил Dodge Charger и спустя полтора года получил штраф в 3,2 миллиона рублей. Таможня утверждает, что предыдущий владелец ввёз автомобиль в Россию с нарушениями правил ЕАЭС. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Москвич купил Dodge Charger и получил штраф 3 миллиона рублей на таможне. Видео © Telegram / Baza

По данным таможни, предыдущий владелец автомобиля ввёз его в Россию через Казахстан с нарушениями правил ЕАЭС и не задекларировал. Яков ездил на машине полтора года, пока в мае 2025 года сотрудники петербургской таможни не арестовали её прямо на парковке. Ему предложили вернуть авто только после оплаты штрафа.

Москвич пытался договориться с бывшим владельцем о разделе суммы, но тот перестал выходить на связь. Поскольку штраф до сих пор не погашен, Dodge Charger планируют передать в федеральную собственность. Яков намерен через суд вернуть машину и оспорить взыскание.

Ранее сообщалось, что жителю Петербурга грозит штраф около 2,4 миллиона рублей после того, как таможенники аэропорта Пулково приняли подаренную ему реплику часов Rolex за оригинал. Во время досмотра в «красном» коридоре сотрудники ФТС обратили внимание на его часы — реплику Rolex Oyster GMT‑Master II, подаренную другом и оценённую примерно в 300 долларов.