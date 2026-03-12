Гинекологов, пожаловавшихся на избиения со стороны начальника, обвинили в клевете

В Можайске разгорелся конфликт вокруг женской консультации местной больницы. Пятерых бывших врачей-гинекологов обвинили в клевете после их жалоб на заведующего отделением Тараса Буня. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Ранее экс-сотрудницы заявляли, что руководитель якобы применял к ним физическую силу, унижал и создавал токсичную атмосферу на работе. Однако действующие сотрудники консультации выступили в защиту руководителя. В разговоре с журналистами они назвали обвинения необоснованными и заявили, что конфликт раздувается бывшими коллегами.

Сам Тарас Бунь утверждает, что никого не бил. По его словам, инцидент с одной из сотрудниц — 42-летней Светланой Ермаковой — произошёл случайно: он якобы лишь задел её рукой. Он также отметил, что Ермакова ранее была уволена «по статье».

Напомним, что, по словам бывших работниц, они были вынуждены уволиться из-за руководителя. Они также утверждали, что после увольнения заведующий якобы звонил на их новые места работы и пытался им навредить.