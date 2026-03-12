В ГД внесли проект о запрете проката порочащих Россию иностранных фильмов

В Госдуме предлагают блокировать прокат зарубежных фильмов, которые оскорбляют русских или порочат Россию. Авторами инициативы подготовлен законопроект, расширяющий список оснований для отказа в выдаче прокатных удостоверений иностранным картинам. Документ зарегистрирован в думской электронной базе.

Разработчики законопроекта хотят скорректировать действующие правила выдачи прокатных удостоверений для зарубежного кино. Если поправки примут, фильмам смогут отказывать в показе на территории страны в случаях, когда они порочат честь русских или выставляют их в карикатурном свете. Под запрет также попадут картины, где в негативном ключе показывают современную Россию и её граждан, армию и чиновников, а ещё Советский Союз, его народ и силовые структуры. В пояснительной записке такое кино называют дискредитирующим и оскорбительным для национального достоинства.

Как отмечается в тексте, поправки в закон направлены на пресечение дискредитации. Инициатива также призвана гарантировать равное и уважительное отношение ко всем фильмам — как к отечественным, так и к импортным.

Существующие правовые нормы уже не допускают к показу в России фильмы, которые подрывают или очерняют традиционные духовные и нравственные ценности.

Ранее сообщалось, что Госдума окончательно утвердила закон, который запрещает изымать у многодетных семей землю и автомобили за долги. Неприкосновенными теперь объявлены участки, предоставленные государством бесплатно, а также машины, если они являются единственным средством передвижения для семьи с тремя и более детьми.