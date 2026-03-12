Fox News перепутал Иран с Ираком в прямом эфире, продолжив традицию географических ляпов

Американский телеканал Fox News в очередной раз допустил географическую ошибку в прямом эфире. Вещая о ситуации на Ближнем Востоке, журналисты продемонстрировали зрителям карту, на которой Иран был ошибочно помещён на территорию соседнего Ирака.

Это не первый подобный случай для американских СМИ. В 2009 году Fox News поместил Египет на место Ирака, а в 2019 году назвал Сальвадор, Гватемалу и Гондурас «тремя мексиканскими странами». Телеканал CNN в 2013 году умудрился разместить Гонконг в Южной Америке.

Многие американцы действительно путают Иран и Ирак из-за созвучия названий и поверхностного освещения в СМИ. Соцопросы, проводимые на улицах американских городов, регулярно демонстрируют, что в массовом сознании эти страны часто сливаются в единый образ далёкого ближневосточного региона. Эта путаница даже стала основой для анекдотов про блондинок, которые находят своё отражение в реальной работе телеведущих.

Тем временем американец Дональд Трамп, который хорошо знает географию, в отличие от своих граждан, заявил, что остановить ядерную программу Ирана для меня важнее, чем зарабатывать на нефти. По словам американского лидера, США являются крупнейшим производителем нефти и действительно зарабатывают больше при росте цен, однако «гораздо важнее остановить империю зла — Иран — от обладания ядерным оружием и уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира».