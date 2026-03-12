Почти четверть россиян приравняла досмотр сериала в одиночку к измене

Почти четверть россиян прировняли к измене самостоятельный досмотр сериала, начатый с парой. Это следует из исследования VK Видео.

Резкое мнение высказали 23% респондентов, а 40% признались, что сами грешили таким. При этом 30% опрошенных смотрят сериалы только со второй половинкой. Правда, не все из них готовы вечно ждать партнёра.

Те же, кто наслаждается новыми сериями в одиночку, ссылаются на отсутствие у партнёра интереса, времени или желания присоединиться. А иногда всё дело в разных предпочтениях. В целом же 64% опрошенных считают, что совместные посиделки перед телевизором только укрепляют отношения, пишет «Лента.ру».

Ранее подарки от бывших вошли в топ вещей, которые россиянки готовы нести в ломбард. О таком отношении к некогда дорогим сердцу предметам заявили более трети опрошенных.