12 марта, 14:55

Почти четверть россиян приравняла досмотр сериала в одиночку к измене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Air Images

Почти четверть россиян прировняли к измене самостоятельный досмотр сериала, начатый с парой. Это следует из исследования VK Видео.

Резкое мнение высказали 23% респондентов, а 40% признались, что сами грешили таким. При этом 30% опрошенных смотрят сериалы только со второй половинкой. Правда, не все из них готовы вечно ждать партнёра.

Те же, кто наслаждается новыми сериями в одиночку, ссылаются на отсутствие у партнёра интереса, времени или желания присоединиться. А иногда всё дело в разных предпочтениях. В целом же 64% опрошенных считают, что совместные посиделки перед телевизором только укрепляют отношения, пишет «Лента.ру».

Ранее подарки от бывших вошли в топ вещей, которые россиянки готовы нести в ломбард. О таком отношении к некогда дорогим сердцу предметам заявили более трети опрошенных.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

