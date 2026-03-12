Владимир Путин
Регион
12 марта, 15:04

МИД России снова предостерёг россиян от поездок в Германию

Обложка © Life.ru

МИД России вновь рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

«Всё говорит о том, что нынешние германские власти сознательно продолжают считать подозрительным практически любого находящегося на территории ФРГ, в том числе постоянно или временно проживающего, российского гражданина», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что формы дискриминации разнообразны: изъятие личных вещей и наличных на таможне, назначение крупных штрафов за нарушение санкций, ограничения в банковском обслуживании и проверки документов. Российские граждане и русскоязычные жители Германии, по мнению МИД, сталкиваются с «абсолютным произволом и бесправием». Дипломат напомнила о размещённом на сайте министерства предупреждении и настоятельно рекомендовала руководствоваться им при планировании поездок в ФРГ.

Ранее в МИД России заявили, что Великобритания готова использовать «своих марионеток» для эскалации конфликта на Украине. Ведомство отметило, что Лондон стремится утвердиться в роли неформального лидера европейских «ястребов» и заигрывает с геополитикой.

