Иран пригрозил США отключением электроэнергии на Ближнем Востоке

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что весь Ближний Восток может остаться без электричества, если президент США Дональд Трамп попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру республики. Об этом он написал в социальной сети X.

«Если он [Трамп] это сделает, то в течение получаса весь регион погаснет», — написал Лариджани.

Лариджани также добавил, что отключение электроэнергии может создать благоприятные условия для атак на американских военных.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США якобы разгромили Иран за первый час операции. Заявление республиканца прозвучало на митинге в штате Кентукки.