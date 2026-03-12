Владимир Путин
12 марта, 15:06

Иран пригрозил США отключением электроэнергии на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что весь Ближний Восток может остаться без электричества, если президент США Дональд Трамп попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру республики. Об этом он написал в социальной сети X.

«Если он [Трамп] это сделает, то в течение получаса весь регион погаснет», — написал Лариджани.

Лариджани также добавил, что отключение электроэнергии может создать благоприятные условия для атак на американских военных.

Трамп: Остановить ядерную программу Ирана для меня важнее, чем зарабатывать на нефти
Ранее Дональд Трамп заявил, что США якобы разгромили Иран за первый час операции. Заявление республиканца прозвучало на митинге в штате Кентукки.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

