12 марта, 15:00

На авианосце США на Ближнем Востоке вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Американский авианосец «Джеральд Форд». Обложка © ТАСС / ТАСС / АР

На авианосце USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). который находится в Красном море и участвует в операции против Ирана на Ближнем Востоке, произошло возгорание, сообщает штаб 5-го флота Военно-морских сил США. Как утверждается, инцидент, локализованный в основных прачечных помещениях, не был связан с боевыми действиями.

«Двигательная установка корабля не повреждена, авианосец остаётся полностью работоспособным», — говорится в сообщении командования.

Двое военнослужащих получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, и в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в стабильном состоянии.

Трамп: Остановить ядерную программу Ирана для меня важнее, чем зарабатывать на нефти
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время. По словам американского лидера, интенсивные удары по объектам на территории исламской республики привели к значительным разрушениям.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

