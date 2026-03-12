На авианосце США на Ближнем Востоке вспыхнул пожар, есть пострадавшие

На авианосце USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). который находится в Красном море и участвует в операции против Ирана на Ближнем Востоке, произошло возгорание, сообщает штаб 5-го флота Военно-морских сил США. Как утверждается, инцидент, локализованный в основных прачечных помещениях, не был связан с боевыми действиями.

«Двигательная установка корабля не повреждена, авианосец остаётся полностью работоспособным», — говорится в сообщении командования.

Двое военнослужащих получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, и в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в стабильном состоянии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время. По словам американского лидера, интенсивные удары по объектам на территории исламской республики привели к значительным разрушениям.