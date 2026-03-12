Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 15:12

Навозный апокалипсис на трассе: Водитель устроил «ароматный» затор и выдал перл в качестве оправдания

Юный фермер вылил на дорогу 20 тысяч литров фекалий и устроил транспортный коллапс

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В немецком районе Хоэнлоэ, недалеко от города Краутхайм, произошло необычное ДТП. Как сообщает издание Daily Star, 21-летний фермер потерял управление над трактором с прицепом, в результате чего прицеп опрокинулся на автомагистраль.

Около 20 тысяч литров жидкого навоза разлилось по проезжей части и прилегающей зелёной полосе. На место оперативно прибыли экстренные службы, включая пожарных, чтобы ликвидировать последствия ЧП.

«Разлив с неприятным запахом вызвал транспортный коллапс в этом районе, сообщалось о пробках. Дорога была перекрыта властями, которые приступили к очистке от разлива», — пишет издание.

Сам водитель не пострадал, и даже успел оправдаться, чкобы, просто потерял управление. Тем не менее техника получила серьёзные повреждения. Ущерб оценивается примерно в 55 тысяч евро. Местное управление водоснабжения начало расследование: существует риск загрязнения расположенной поблизости охраняемой водной зоны.

Водитель автобуса устроил смертельное ДТП на перекрёстке в Колпине
Водитель автобуса устроил смертельное ДТП на перекрёстке в Колпине

Если в этом ДТП обошлось без жертв, то в Амурской области восемь человек пострадали в крупном ДТП с четырьмя машинами. В результате столкновения травмы получили восемь человек. Шестерым из них потребовалась медицинская помощь – пострадавших доставили в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Германия
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar