Навозный апокалипсис на трассе: Водитель устроил «ароматный» затор и выдал перл в качестве оправдания

В немецком районе Хоэнлоэ, недалеко от города Краутхайм, произошло необычное ДТП. Как сообщает издание Daily Star, 21-летний фермер потерял управление над трактором с прицепом, в результате чего прицеп опрокинулся на автомагистраль.

Около 20 тысяч литров жидкого навоза разлилось по проезжей части и прилегающей зелёной полосе. На место оперативно прибыли экстренные службы, включая пожарных, чтобы ликвидировать последствия ЧП.

«Разлив с неприятным запахом вызвал транспортный коллапс в этом районе, сообщалось о пробках. Дорога была перекрыта властями, которые приступили к очистке от разлива», — пишет издание.

Сам водитель не пострадал, и даже успел оправдаться, чкобы, просто потерял управление. Тем не менее техника получила серьёзные повреждения. Ущерб оценивается примерно в 55 тысяч евро. Местное управление водоснабжения начало расследование: существует риск загрязнения расположенной поблизости охраняемой водной зоны.

Если в этом ДТП обошлось без жертв, то в Амурской области восемь человек пострадали в крупном ДТП с четырьмя машинами. В результате столкновения травмы получили восемь человек. Шестерым из них потребовалась медицинская помощь – пострадавших доставили в больницу.