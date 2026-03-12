Мужчины осудили женщин за любовь к путешествиям и окрестили их «нарциссихами»

В соцсетях развернулась оживлённая полемика: мужское сообщество подвергло критике представительниц прекрасного пола за чрезмерную тягу к вояжам, окрестив их «дофаминщицами и нарциссихами». Подробности этой истории выясняло издание «Лента.ру», которое попыталось разобраться в природе мужских подозрений и значении частых поездок для характеристики человека.

Поводом для бурного обсуждения стал пост девушки, поинтересовавшейся, почему активная выкладка снимков из путешествий вызывает у парней скорее тревогу, нежели восхищение её образом жизни. Запись быстро разлетелась по сети, и мужская половина аудитории не заставила себя ждать, выплеснув целый список претензий.

Один из комментирующих заметил, что поездки, связанные с работой либо совместный отдых с законным супругом, никого не смущают. Совершенно иначе обстоит дело, когда барышня отправляется в чужие края в гордом одиночестве — здесь возникает множество подозрений. Как он пояснил, главная загвоздка кроется в неясности источника финансирования и компании таких вояжей, а попытки выяснить детали обычно наталкиваются на уклончивые ответы, что является серьёзным поводом задуматься.

Иные пользователи-мужчины выразили мнение, что подобные девушки могут быть замешаны в эскорт-услугах или заработке на интим-контенте в сети. Большинство пришло к выводу, что систематические отъезды в одиночестве выглядят настораживающе и противоречат модели доверительных отношений, в которых партнёры привыкли к прозрачности и открытому диалогу.

