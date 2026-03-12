В Абу-Даби появится первый русский православный храм

В столице Объединённых Арабских Эмиратов появится первый русский православный храм. Об этом сообщили в синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Священный синод принял решение учредить в Абу-Даби русский православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери. Как отметили в РПЦ, с соответствующей просьбой к церковному руководству обратились русскоязычные верующие, проживающие в эмирате.

Создание прихода стало возможным после согласия Антиохийского патриарха Иоанна X. В письме на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла он поддержал учреждение русского православного прихода в юрисдикции Антиохийского патриархата и строительство храма. Пастырское окормление нового прихода поручено настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже архимандриту Александру (Заркешеву).

