Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз фактически готовится к военному противостоянию с Россией. С таким заявлением дипломат выступил на расширенном заседании Постоянного совета организации.

«Вы все не заметили, как уже очутились на этом дне, дамы и господа. И теперь пытаетесь затянуть на это дно весь остальной мир, готовясь к неизбежной, по вашим русофобским расчётам, войне с Россией», — сказал Полянский.

Дипломат отметил, что ряд западных стран пытается препятствовать мирным инициативам России и США. Он напомнил о договорённостях, достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже, и предположил, что некоторые государства не заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта на Украине.

Также Полянский выразил мнение, что часть современных европейских политиков игнорирует возможные последствия своих решений и, по его словам, отказывается от здравого смысла, вовлекая Европу в опасную политическую игру.

Ранее Life.ru писал, что в Европе обеспокоены встречей спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками во Флориде. Этот контакт усилил тревогу в европейских столицах из-за того, что Дональд Трамп может быть не готов и дальше придерживаться линии союзников по НАТО в отношении России.