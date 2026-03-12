Европа встревожилась после встречи Дмитриева с чиновниками в США

В Европе обеспокоены встречей спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками во Флориде. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, этот контакт усилил тревогу в европейских столицах из-за того, что Дональд Трамп может быть не готов и дальше придерживаться линии союзников по НАТО в отношении России.

Сам Дмитриев сообщил, что по поручению Владимира Путина посетил США и принял участие во встрече руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию двух стран. По его словам, обсуждались перспективные совместные проекты и кризис на мировых энергетических рынках.

Спецпосланник США Стив Уиткофф подтвердил, что американская и российская команды во Флориде обсудили «широкий круг вопросов» и договорились сохранять связь. Reuters также указывает, что во встрече участвовали Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

На этом фоне, как отмечает Bloomberg, в Европе с новой силой обсуждают, насколько далеко Вашингтон готов отойти от прежнего антироссийского курса, который поддерживали западные союзники.

Напомним, во Флориде состоялись российско-американские переговоры, для этого в США прибыл Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Дмитриев назвал переговоры конструктивными.