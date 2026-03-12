Глава ФСИН поздравил сотрудников и ветеранов УИС с профессиональным праздником

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев поздравил сотрудников и ветеранов с Днём работника уголовно-исполнительной системы. Поздравление распространила пресс-служба ведомства.

«Сегодня во всех регионах нашей необъятной Родины мы встречаем главный профессиональный праздник для всех тех, кто ежедневно самоотверженно служит России и Закону. Эта работа особенно важна сейчас, когда проводится специальная военная операция и борьба с преступностью приобретает решающее значение», — заявил Гостев.

Он отметил, что сотрудники ФСИН ежедневно выполняют важную государственную задачу, обеспечивая исполнение наказаний и поддержание правопорядка. По словам Гостева, их работа приобретает особое значение в нынешних условиях, когда проводится специальная военная операция и борьба с преступностью требует повышенного внимания.

Глава службы подчеркнул, что достижения уголовно-исполнительной системы являются результатом общей работы всего личного состава. Он отметил профессионализм, ответственность и преданность делу сотрудников ведомства, подчеркнув, что их труд получает признание со стороны руководства страны.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) на протяжении всей истории страны принимали участие в защите государства. В годы Великой Отечественной войны 52 представителям службы было присвоено звание Героя Советского Союза. В новейшей истории восемь сотрудников подразделений специального назначения УИС получили звание Героя России за участие в операциях по освобождению заложников и борьбе с незаконными вооружёнными формированиями.

Сегодня сотрудники ФСИН продолжают выполнять ключевые задачи системы исполнения наказаний — обеспечение правопорядка в учреждениях, ресоциализацию осуждённых, их профессиональное обучение и трудовую занятость. В 2025 году объём производства на предприятиях уголовно-исполнительной системы впервые достиг 47,6 млрд рублей.