12 марта, 17:10

Оман сбил БПЛА у границы с ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SelimBT

Оманские силы безопасности успешно нейтрализовали беспилотник над территорией полуэксклава Мусандам, который имеет общую границу с ОАЭ. Как передаёт агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности, инцидент произошёл в районе Эль-Хасаб, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Беспилотник были сбит в воздушном пространстве округа Эль-Хасаб (в Мусандаме). Жертв нет, материальный ущерб не нанесён», — говорится в сообщении агентства.

А ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым официальным обращением к нации. В нём он пообещал не оставлять без ответа гибель иранцев в ходе конфликта с США и Израилем.

