В Госдуме потребовали создать прозрачные и понятные тарифы на ЖКУ

Порядок расчёта тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо сделать прозрачным и понятным для граждан. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на окружном форуме партии «Есть результат» в Ростове-на-Дону.

По его словам, тема ЖКХ остаётся одной из самых чувствительных для людей. При этом масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры уже позволила улучшить качество услуг для миллионов жителей страны.

Якушев отметил, что в рамках реализации народной программы партии было заменено около 7 тысяч км коммунальных сетей, а также завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 600 объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем, подчеркнул он, объём задач в сфере ЖКХ остаётся значительным. В числе ключевых вопросов — тарифы на коммунальные услуги, механизм формирования которых вызывает у людей справедливые вопросы.

«Порядок расчёта тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация жилищно-коммунального хозяйства, влекущая снижение аварий и инцидентов, повышение качества услуг должны стать одним из ключевых направлений нашей новой народной программы», — заявил Якушев.

