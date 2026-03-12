Владимир Путин
12 марта, 18:30

Два человека пострадали в Брянской области при атаке FPV-дронов на АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Приграничные районы Брянской области снова подверглись обстрелу со стороны Украины. Губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале сообщил подробности очередной атаки.

Целью украинских дронов стала автозаправочная станция в городе Севск. Киевский режим использовал FPV-беспилотники для нанесения удара по объекту гражданской инфраструктуры.

Ранения получили двое мирных жителей — мужчины были оперативно доставлены в ближайшую больницу. Медики уже оказывают им помощь.

В результате взрыва повреждены здание автозаправки и находившийся рядом автомобиль. На месте работают все оперативные службы, ведется подсчет ущерба.

В Киеве сотни людей вышли на митинг против командира ВСУ, который «защищает Дубай»
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении 16-летней девушки в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Девушка получила минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и открытый перелом голени.

