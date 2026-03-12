Минкульт заявил об опасном прецеденте из-за отказа Европы вернуть «крымскую коллекцию»

Отказ в возвращении «крымских ценностей» нарушает принцип неделимости и неразрывности музейных коллекций. Об этом заявили в пресс-службе Министерства культуры России.

В ведомстве подчеркнули, что ни один из музеев, предоставивших экспонаты для выставок в Европе, не мог предположить, что предметы станут «политическими заложниками» и не вернутся в Крым, где они хранились веками. В Минкультуры назвали произошедшее опасным прецедентом, который подрывает международную музейную практику и ставит под сомнение сам принцип сохранения целостности коллекций.

Речь идёт о музейных предметах из собраний четырёх крымских музеев-заповедников, которые экспонировались в Германии и Нидерландах в 2013–2014 годах. После завершения выставок ценности не были возвращены на полуостров, несмотря на то, что после воссоединения Крыма с Россией все экспонаты официально вошли в состав государственной части Музейного фонда РФ.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения «крымской коллекции» скифского золота, которая после выставки в Европе так и не вернулась в Россию. В качестве фигурантов дела названы должностные лица Нидерландов и Украины.