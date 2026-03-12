Аскольд Запашный чуть не потерял зубы за 3 млн рублей на хоккейной тренировке

Народный артист России Аскольд Запашный едва не остался без зубов во время любительской хоккейной тренировки. Об этом артист рассказал в своём личном Telegram-канале.

«На вчерашней тренировке клюшкой получил отметину настоящего хоккеиста. Временно открыт к предложениям рекламировать стоматологические клиники/кабинеты и к нравоучениям типа «Нужно играть в капе!», «А чего шлем без защиты лица?» и т. д.» — пошутил артист.

Неприятный случай произошёл на льду совершенно случайно. Один из игроков столкнулся с соперником, его толкнули на борт, и в падении мужчина наотмашь задел клюшкой лицо дрессировщика. Удар оказался весьма чувствительным.

К счастью, Запашный отделался «лёгким испугом» — выбит только один зуб. Однако артист признался, что сила удара была такой, что запросто могла лишить его всех виниров, а это сумма около трёх миллионов рублей.

По словам Запашного, обошлось малой кровью. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, а потерянный зуб, видимо, восстановят стоматологи. Главное, что многомиллионные виниры уцелели.

Ранее герой России Олег Артемьев раскрыл причину, по которой в отечественном космическом отряде не приветствуются наколки. По словам космонавта, соответствующие указания появились много десятилетий назад. Медики тех лет исходили из убеждения, что психически здоровый человек не станет наносить себе рисунки на тело.