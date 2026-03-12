Потери российской туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке оценили в 7 млрд рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nach-Noth
Российская туристическая отрасль понесла значительные убытки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Совокупные потери бизнеса оцениваются примерно в 7 миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По его словам, туристам, чьи поездки были сорваны из-за кризиса в регионе, вернут деньги в полном объёме. При этом туроператорам предоставят дополнительные меры поддержки.
«Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объёме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца», — отметил Решетников.
Министр добавил, что такие меры должны помочь отрасли справиться с последствиями текущей ситуации. Механизм поддержки уже начал работать, а организация «Турпомощь» готова принимать уведомления от туроператоров.
Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит туристам компенсировать потери из-за сорванных поездок на Ближний Восток. Речь идёт о турах, отменённых на фоне закрытия воздушного пространства в регионе.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.