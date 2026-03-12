Владимир Путин
12 марта, 19:15

Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы ликвидирован, спасены 7 человек

Обложка © Life.ru

На северо-востоке столицы произошёл серьёзный пожар в административном здании. Возгорание случилось на втором этаже строения, расположенного на Алтуфьевском шоссе. По данным карт, по этому адресу находится гостиница. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в Max.

На место оперативно выехали расчёты МЧС. Пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.

Спасены семь человек, которые не могли самостоятельно выбраться из горящего здания. Ранее сообщалось о четырёх спасённых, позже цифру уточнили. Всего, по последним данным, было эвакуировано порядка 120 человек.

Ранее главное управление МЧС России по Татарстану опровергло сообщения о якобы обязательной эвакуации жителей республики из-за возможных паводков. В ведомстве подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации или массовой эвакуации в Татарстане не принималось.

