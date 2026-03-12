Лавров в пятницу проведёт встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в пятницу состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее главы МИД России и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию вокруг Ирана. Как сообщили в среду в российском дипведомстве, министры подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса для поиска «разумных компромиссных развязок». В ходе телефонного разговора Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы задействовать все возможности для стабилизации обстановки в регионе.