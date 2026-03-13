Учёные нашли новый способ испортить утро: Слюни на подушке как предвестник преждевременной смерти

Слюнотечение во время сна может быть связано с рядом заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые нарушения. Об этом сообщили врачи и специалисты по изучению сна, на данные которых ссылается CNN.

По данным медиков, одной из распространённых причин такого явления считается синдром апноэ сна. При этом состоянии дыхание человека во время сна может многократно останавливаться на короткое время. Специалисты поясняют, что в такие моменты человек начинает дышать через рот. Из-за этого слюна накапливается и может вытекать наружу.

Врачи отмечают, что само по себе слюнотечение во сне чаще всего не представляет серьёзной опасности. Оно может появляться после употребления алкоголя, при сильной усталости или если человек уснул сразу после плотного ужина. Однако при регулярном появлении мокрых пятен на подушке специалисты советуют обратить внимание на состояние здоровья. Одной из возможных причин может быть постоянное дыхание через рот.

По словам экспертов, такое состояние иногда связано с узкими носовыми ходами, искривлением носовой перегородки или особенностями строения челюсти. В этих случаях рот во время сна остаётся приоткрытым. Также слюнотечение может усиливаться при кислотном рефлюксе. Когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод, организм начинает вырабатывать больше слюны, чтобы снизить воздействие кислоты. Подобный симптом иногда появляется при простуде, аллергии или воспалении горла. Организм в таких ситуациях усиливает выработку слюны как защитную реакцию.

В редких случаях регулярное слюнотечение может быть связано с неврологическими заболеваниями, включая болезнь Паркинсона. В связи с этим специалисты рекомендуют при постоянном появлении такого симптома обращаться к врачу.

