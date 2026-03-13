Владимир Путин
Регион
12 марта, 22:52

Швед Арман Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский спортсмен Арман Дюплантис снова переписал историю легкой атлетики. На домашнем турнире Mondo Classic в Уппсале двукратный олимпийский чемпион преодолел планку на высоте 6,31 метра, обновив мировой рекорд.

Арман Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео © X / InfosFrancaises

Предыдущее достижение (6,30 м) было установлено им же в сентябре 2025 года на чемпионате мира в Токио. Теперь планка поднялась ещё на сантиметр — и снова покорилась шведу.

Заодно Дюплантис переписал мировое достижение для соревнований в помещении, которое прежде тоже принадлежало ему — в марте 2025-го швед показал результат 6,27 м на турнире во Франции.

У 26-летнего атлета два олимпийских золота (Токио и Париж), три победы на чемпионатах мира и столько же на европейских первенствах.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в массовый завал во время полуфинала спринта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Первым на трассе упал американец Бен Огден. Его падение спровоцировало цепную реакцию — равновесие потеряли сразу несколько спортсменов. В завале оказались как минимум четыре лыжника, среди них и Клебо.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Обложка © X / InfosFrancaises

Виталий Приходько
