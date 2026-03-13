Qatar Airways выполнит вывозной рейс из Дохи в Москву 14 марта

Национальная авиакомпания Катара выполнит вывозной рейс в Москву. Об этом сообщило посольство России в стране. Рейс авиакомпании Qatar Airways запланирован на 14 марта. Самолёт вылетит из Дохи.

Это будет третий вывозной рейс из Катара в Россию с 28 февраля. Воздушное пространство страны закрыто с конца февраля. Авиаперевозчик выполняет ограниченное число рейсов по специальному коридору.

«По поступившей от авиакомпании Qatar Airways предварительной информации, 14 марта состоится прямой рейс из Дохи в Москву», — отметило посольство.

Вылет запланирован на 11:40 по местному времени, которое совпадает с московским. Посольство попросило пассажиров прибыть в аэропорт за четыре часа до вылета.

Ранее сообщалось, что в Новосибирск прибыл последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая. Об этом свидетельствовали данные онлайн-табло аэропорта Толмачёво. Рейс S7 5786 выполнил техническую посадку в Самарканде для дозаправки. После этого самолёт продолжил путь в Новосибирск.