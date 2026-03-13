У итальянской Лампедузы дрейфует российский танкер без экипажа, сообщает TG1

В Средиземном море у острова Лампедуза, расположенного к югу от Сицилии, замечен дрейфующий танкер, который, по данным итальянских СМИ, может быть российским. Информацию распространила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI.

«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в сообщении.

Ранее китайский балкер Heilan Journey резко увеличил скорость, покидая район ракетного удара в Ормузском проливе. После атаки загоревшиеся суда начали эвакуацию команд. Сам Heilan Journey, как утверждается, не пострадал. Сначала сухогруз сбавил ход, затем развернулся и стал уходить из опасной зоны на предельной для себя скорости.