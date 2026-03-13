Продажи просроченной молочки в России сократились в 199 раз за два года

Продажи просроченной молочной продукции в России сократились в 199 раз после введения разрешительного режима на кассах в мае 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, назвав механизм эффективной защитой потребителей.

Технология работает безотказно: умные кассы сверяют данные с системой маркировки «Честный знак» и не пробивают товар с истекшим сроком годности. Всего менее чем за два года удалось пресечь продажу почти 641 миллиона единиц небезопасной молочки. Интересно, что примерно половина блокировок (более 338 миллионов) пришлась именно на просрочку, а ещё около 300 миллионов единиц — это продукция с признаками подделки.

В ведомстве отмечают положительную динамику и в этом году. С января по середину марта 2026-го количество нарушений при обороте молочных продуктов снизилось на 84% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом число недобросовестных торговых точек сократилось вдвое — бизнес стал ответственнее подходить к соблюдению правил.

Также в 2025 году наблюдалось существенное снижение объемов продаж обуви с признаками контрафакта. Из 57 миллионов нарушений, зафиксированных в онлайн-сегменте, около 75% приходятся на продажу контрафактной продукции. Отмечается, что в некоторых категориях товаров доля подделок остаётся высокой.