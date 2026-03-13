Песков сообщил, что в Кремле используются стационарные телефоны
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, как Кремль справляется с перебоями мобильной связи. Администрация российского лидера использует проверенную временем технологию — стационарные телефоны.
«Пользуемся стационарными телефонами», — лаконично пояснил представитель Кремля ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал недавние попытки украинских формирований атаковать компрессорную станцию «Русская». Именно этот береговой объект критически важен для функционирования «Турецкого потока». Действия киевского режима он охарактеризовал как «абсолютно безрассудные». Подобные вылазки ставят под прямую угрозу глобальную энергетическую безопасность, игнорируя интересы третьих стран.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.