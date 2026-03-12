Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние попытки украинских формирований атаковать компрессорную станцию «Русская». Именно этот береговой объект критически важен для функционирования «Турецкого потока».

По словам представителя Кремля, минувшей ночью были зафиксированы очередные налёты беспилотников на данную инфраструктуру. Станция отвечает за бесперебойную перекачку энергоносителей по международному маршруту, снабжая топливом Турцию и другие государства.

Действия киевского режима он охарактеризовал как «абсолютно безрассудные». Подобные вылазки ставят под прямую угрозу глобальную энергетическую безопасность, игнорируя интересы третьих стран.

Такие нападения направлены на срыв функционирования значимых транзитных артерий. Инцидент расценивается как прямая попытка дестабилизировать поставки, несмотря на международный статус задействованных коммуникаций.

Напомним, что и прошлой ночью Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Накануне удары пришлись по станциям «Береговая» и «Казачья». В Минобороны России заявили, что Киев целенаправленно пытается остановить поставки газа европейским потребителям. В «Газпроме» подсчитали: с 24 февраля по объектам двух трубопроводных систем нанесено уже 12 ударов.