«Всё виснет»: Московские студенты начали носить задания на флешках из-за перебоев со связью

В Москве студенты Высшей школы экономики начали носить на пары флешки и жёсткие диски — из-за ограничений связи в Москве они не могут открыть учебные материалы через облачные хранилища. По словам молодых людей, которые учатся в корпусе на Покровском бульваре, проблемы с интернетом начались в начале марта.

В здании всегда было плохо с сетью, но теперь она вообще не работает: студенты не могут посмотреть расписания занятий, оплатить напитки в кофейне, а некоторые — даже воспользоваться СМС-сообщениями.

«Многие учебные материалы хранятся в облаке, поэтому связь на парах необходима. Но когда файлы нужно открыть, всё виснет. Нам никто [из руководства] ничего не говорил, мы просто сами сделали вывод, что лучше приносить задания на флешке, чем хранить их на том же диске или в Telegram», — рассказали студенты телеграм-каналу «Осторожно, новости».