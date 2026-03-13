Трёхкратная олимпийская чемпионка Роднина прокомментировала рост цен в России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала рост цен на товары и услуги в России в беседе со Sport24. По её словам, подорожание наблюдается не только в РФ. Она отметила, что рост стоимости жизни затрагивает разные страны.

Парламентарий подчеркнула, что рост цен связан с процессами в мировой и российской экономике. По её мнению, чтобы понимать причины подорожания, необходимо следить за происходящим в стране и за рубежом. Она также отметила, что повышение стоимости товаров традиционно вызывает недовольство у населения. При этом, по её словам, со временем люди адаптируются к новым экономическим условиям.

«Почему так сильно растут цены? Чтобы это понимать, нужно хоть немного следить за тем, что происходит в нашей стране и в мире. Рост цен — всегда проблема для народа. Люди постоянно недовольны, если что-то меняется, а в данном случае дорожает. Человек так устроен, но постепенно приспосабливается ко всему», — считает Роднина.

Ранее сообщалось, что импортная техника в России может подорожать. Речь идёт о брендах Lenovo, Apple, HP и Dell. Причиной называют изменения в цепочках поставок после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Источник на рынке электроники отметил, что ряд российских компаний предпочитает технику этих марок. Возможен дефицит комплектующих для потребительской электроники. При этом компания Restore не видит серьёзных рисков для поставок. Техника поступает не только из ОАЭ, но и из Китая, Индии и других стран.