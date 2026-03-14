Надежда на «авось» не оправдается: Семь скрытых угроз фразы «перерастёт» для речи ребёнка

Многие родители уверены: до трёх лет можно не беспокоиться, ребёнок ещё разговорится. Аналитически ориентированный клинический психолог, речевой терапевт, руководитель Института аналитической речевой терапии и интегративной психологии Марианна Лынская предупреждает, что такая стратегия — бомба замедленного действия. В беседе с Life.ru она перечислила семь признаков, требующих немедленной реакции.

Фраза «перерастёт» часто звучит, когда речь идёт о задержке речи у ребёнка. Основная причина — нехватка информации о природе речевых нарушений, как среди медиков, так и среди педагогов. Вторая причина — надежда на «авось», когда удобнее думать, что проблема разрешится сама. Часто родители таким образом прячут собственную тревогу за отговорками вроде «он ещё маленький» или «это просто такой характер». Марианна Лынская Аналитически ориентированный клинический психолог, речевой терапевт, руководитель Института аналитической речевой терапии и интегративной психологии

Однако ожидание в таких случаях не оправдано. Задержка речи — это симптом неполадок в работе нервной системы ребёнка. Иногда она со временем компенсируется, но её причина остаётся и проявляется позже: в трудностях речи, обучения, поведении или эмоциональном состоянии.

Особенно настораживают следующие признаки: регресс навыков, когда ребёнок говорил, и вдруг замолчал; или раньше был активным, и вдруг перестал; если ребёнок не только не пользуется речью, но и не использует жесты для коммуникации. Задержка развития обычно становится заметной к 2 годам: девочки уже говорят фразами, мальчики — короткими предложениями.

Ждать нельзя, если есть дополнительные признаки: — Ребёнок начал ходить позже 1 года 2 месяцев; — Отсутствует указательный жест после 1 года 2 месяцев; — Наблюдается регресс навыков или снижение исследовательского интереса; — После года ребёнок не инициирует контакт со взрослым; — К 2 годам нет даже простой фразы («мама, дай»); — В речи нет обращений и имён; — К 3 годам ребёнок не говорит о себе «я».

«В психологии выделяют два периода: сенситивный и критический. Сенситивный — это когда минимальные усилия приносят максимальный результат. Критический — после которого развитие затруднительно, возможна лишь коррекция или адаптация. Для речи сенситивный период — с 2 до 5 лет, критический — около 6–8 лет», — объяснила эксперт.

Игнорирование проблемы может привести к серьёзным последствиям: иногда задержка оказывается лишь симптомом более сложных нарушений — от когнитивных трудностей до неврологических заболеваний. Поэтому при задержке речи существует «золотой стандарт» обследования: проверка слуха (КСВП во сне), консультация невролога (часто с ЭЭГ), консультация психиатра, консультация логопеда, консультация клинического психолога.

«У каждого специалиста своя область оценки. Частая ошибка — ограничиться только одним врачом и успокоиться, услышав «всё нормально», хотя это может означать лишь отсутствие проблемы в его узкой сфере», — заключила специалист.

