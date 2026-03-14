Надежда на «авось» не оправдается: Семь скрытых угроз фразы «перерастёт» для речи ребёнка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos
Многие родители уверены: до трёх лет можно не беспокоиться, ребёнок ещё разговорится. Аналитически ориентированный клинический психолог, речевой терапевт, руководитель Института аналитической речевой терапии и интегративной психологии Марианна Лынская предупреждает, что такая стратегия — бомба замедленного действия. В беседе с Life.ru она перечислила семь признаков, требующих немедленной реакции.
Фраза «перерастёт» часто звучит, когда речь идёт о задержке речи у ребёнка. Основная причина — нехватка информации о природе речевых нарушений, как среди медиков, так и среди педагогов. Вторая причина — надежда на «авось», когда удобнее думать, что проблема разрешится сама. Часто родители таким образом прячут собственную тревогу за отговорками вроде «он ещё маленький» или «это просто такой характер».
Однако ожидание в таких случаях не оправдано. Задержка речи — это симптом неполадок в работе нервной системы ребёнка. Иногда она со временем компенсируется, но её причина остаётся и проявляется позже: в трудностях речи, обучения, поведении или эмоциональном состоянии.
Особенно настораживают следующие признаки: регресс навыков, когда ребёнок говорил, и вдруг замолчал; или раньше был активным, и вдруг перестал; если ребёнок не только не пользуется речью, но и не использует жесты для коммуникации. Задержка развития обычно становится заметной к 2 годам: девочки уже говорят фразами, мальчики — короткими предложениями.
Ждать нельзя, если есть дополнительные признаки:
— Ребёнок начал ходить позже 1 года 2 месяцев;
— Отсутствует указательный жест после 1 года 2 месяцев;
— Наблюдается регресс навыков или снижение исследовательского интереса;
— После года ребёнок не инициирует контакт со взрослым;
— К 2 годам нет даже простой фразы («мама, дай»);
— В речи нет обращений и имён;
— К 3 годам ребёнок не говорит о себе «я».
«В психологии выделяют два периода: сенситивный и критический. Сенситивный — это когда минимальные усилия приносят максимальный результат. Критический — после которого развитие затруднительно, возможна лишь коррекция или адаптация. Для речи сенситивный период — с 2 до 5 лет, критический — около 6–8 лет», — объяснила эксперт.
Игнорирование проблемы может привести к серьёзным последствиям: иногда задержка оказывается лишь симптомом более сложных нарушений — от когнитивных трудностей до неврологических заболеваний. Поэтому при задержке речи существует «золотой стандарт» обследования: проверка слуха (КСВП во сне), консультация невролога (часто с ЭЭГ), консультация психиатра, консультация логопеда, консультация клинического психолога.
«У каждого специалиста своя область оценки. Частая ошибка — ограничиться только одним врачом и успокоиться, услышав «всё нормально», хотя это может означать лишь отсутствие проблемы в его узкой сфере», — заключила специалист.
«Ранее врачи предупреждали, что привычка смотреть видео и фильмы на х2 может формировать клиповое мышление, при котором мозг постепенно разучивается ждать и концентрироваться на длительных задачах.
