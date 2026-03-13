Концерн Bosch объявил о планах сократить 22 тыс. рабочих мест в подразделении

Германский промышленный концерн Bosch планирует сократить около 22 тысяч рабочих мест в своём подразделении автокомплектующих. Об этом сообщает агентство DPA.

По информации агентства, сокращения запланированы на ближайшие годы. Концерн намерен использовать программы добровольного увольнения, чтобы сделать процесс социально ответственным.

«После серии отдельных заявлений в сентябре Bosch объявила о масштабном сокращении более чем 13 тыс. рабочих мест, по которым с тех пор велись переговоры с представителями трудового коллектива. Соглашения имеют разные сроки действия — от 2029 до 2032 года», — пишет агентство.

Сокращения затронут несколько площадок в Германии, включая заводы в Фойербахе и Хомбурге. Если цели по увольнениям не будут достигнуты, возможны сокращения по производственной необходимости. На реализацию программы зарезервировано около 2,7 млрд евро.

