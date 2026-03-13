Владимир Путин
Регион
13 марта, 02:42

Аэропорты Казани, Чебоксар и Нижнекамска закрыли для воздушных судов

Обложка © Life.ru

Росавиация продолжает регулировать работу аэропортов в целях безопасности. Ведомство сообщило о введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в Казани, Чебоксарах и Нижнекамске.

Пассажирам этих направлений стоит уточнять статус рейсов у перевозчиков — возможны изменения в расписании. Причина ограничений стандартная — обеспечение безопасности полётов. Сроки действия мер пока не раскрываются.

Тем временем, аэропорты Саратова, Пензы и Ульяновска работают в обычном режиме. Запрет на приём и выпуск самолётов снят.

В трёх аэропортах России введён план «Ковёр»

Ранее сообщалось, что национальная авиакомпания Катара выполнит вывозной рейс в Москву. Рейс авиакомпании Qatar Airways запланирован на 14 марта. Самолёт вылетит из Дохи. Вылет запланирован на 11:40 по местному времени, которое совпадает с московским. Посольство попросило пассажиров прибыть в аэропорт за четыре часа до вылета.

