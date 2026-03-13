Напомним, что прокачка нефти по южному ответвлению нефтепровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что украинская сторона обещала возобновить поставки с 3 марта. Однако сроки были перенесены. В Киеве утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна. При этом украинские власти не пускают инспекторов для проверки состояния нефтепровода. Словацкий премьер на одной из пресс-конференций показал журналистам спутниковые снимки. По его словам, они доказывают достаточную целостность трубопровода. Фицо также допускал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский может уничтожить «Дружбу».